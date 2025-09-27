Sampdoria, bicchiere mezzo pieno per Donati: “Importante muovere la classifica”

Donati analizza nel post partita questo Bari- Samp e rimane soddisfatto. La prova dei suoi, di carattere per lui, ha dimostrato tutta la voglia dei suoi giocatori di volersi scollare dalle posizioni basse di classifica. “Questo pareggio muove la classifica” la frase del tecnico che salta all’occhio, anche se questo pareggio favorisce solamente lo slittamento di una posizione per il Bari.

I blucerchiati rimangono così ad occupare l’ultima posizione di classifica in campionato. Adesso mercoledì il turno infrasettimanale contro il Pescara, per dimostrare che le parole del tecnico non sono solo parole, ma fatti. Per lui, questa vittoria ha dimostrato carattere, oltre ad aver alzato il morale generale del club per imporsi al meglio nelle prossime partite e trovare punti non importanti, cruciali, per il futuro della squadra e del tecnico.

