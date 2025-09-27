COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

San Teodoro, oltre cento abitanti all’assemblea pubblica sull’inquinamento delle navi in porto

San Teodoro, oltre cento abitanti all’assemblea pubblica sull’inquinamento delle navi in porto

assemblea fumi navi

Genova. Si è tenuta ieri sera l’assemblea pubblica della Rete associazioni San Teodoro: oltre un centinaio di persone si sono riunite per fare il punto sull’inquinamento da fumi delle navi, con tutta la complessità e l’urgenza che comporta.

Presenti, tra gli altri il Difensore civico regionale, Francesco Cozzi, e il vicesindaco – con delega al rapporto fra la città e il suo porto – Alessandro Terrile. “Un grazie particolare anche al Presidente del Municipio Centro Ovest e ai consiglieri municipali, comunali e regionali che sono intervenuti”dice in una nota la Rete delle associazioni di San Teodoro.

» leggi tutto su www.genova24.it