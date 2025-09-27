San Teodoro, oltre cento abitanti all’assemblea pubblica sull’inquinamento delle navi in porto

Genova. Si è tenuta ieri sera l’assemblea pubblica della Rete associazioni San Teodoro: oltre un centinaio di persone si sono riunite per fare il punto sull’inquinamento da fumi delle navi, con tutta la complessità e l’urgenza che comporta.

Presenti, tra gli altri il Difensore civico regionale, Francesco Cozzi, e il vicesindaco – con delega al rapporto fra la città e il suo porto – Alessandro Terrile. “Un grazie particolare anche al Presidente del Municipio Centro Ovest e ai consiglieri municipali, comunali e regionali che sono intervenuti”dice in una nota la Rete delle associazioni di San Teodoro.

» leggi tutto su www.genova24.it