‘Santa’: “Il grande cinema americano torna in città”

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

Domenica 28 settembre, col casting per aspiranti comparse indetto all’Istituto Colombo di Via Dogali (dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30), si apre un nuovo capitolo del florido rapporto tra Santa Margherita Ligure e il grande cinema. La nostra città è stata infatti scelta come location per un film americano che per ora viene indicato con un nome provvisorio, Eternity, e sul quale vige ancora un certo riserbo quanto agli attori protagonisti.

