Spezia inizio shock, peggio del post retrocessione. D’Angelo deve svoltare con Reggiana e Palermo

Nel giorno in cui Massimiliano Alvini vince per 5-1 sul campo del Mantova portando il Frosinone in testa alla classifica, lo Spezia di Luca D’Angelo segna una delle peggiori partenze in campionato in serie B a memoria di uomo per il club. Solo nella stagione 2007/08, terminata con il fallimento, i bianchi erano partiti peggio in campionato dopo cinque giornate. E, a ben vedere, non di molto: un pareggio e quattro sconfitte allora contro due pareggi e tre sconfitte oggi.

Il post play off perso si rivela anche peggiore del post retrocessione. Anche allora i punti di Alvini erano solo due dopo 450 minuti di calcio giocato, ma vi erano alcune attenuanti. Di fatto quello Spezia, carico di scorie mentali come l’attuale, si trovò a giocare cinque partite su cinque in trasferta: quattro da calendario e la quinta perché costretto a Cesena dai lavori in corso al Picco. Oggi gli aquilotti hanno potuto disputare ben tre partite al Picco e peraltro con avversarie sulla carta non impossibili.

