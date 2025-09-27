Tarros pronta all’esordio in campionato con un gruppo giovane e determinato per il presente e il futuro

Dopo un mese di amichevoli, è arrivato il momento delle gare che valgono i due punti. Uno Spezia Basket Club quasi completamente nuovo rispetto a quello della scorsa stagione, compresa la guida tecnica ora affidata a coach Gabriele Ricci, è pronto ad affrontare un altro Campionato di Serie B Interregionale.

Il roster, composto per nove decimi da volti nuovi, è giovane ma molto determinato, come ha fatto vedere nel precampionato, come ha tutte le intenzioni di dimostrare durante la stagione, pur nella consapevolezza di dover affrontare un campionato che, almeno sulla carta, si può ipotizzare di livello ancora superiore rispetto a quello scorso, con diverse squadre che si sono rafforzate, con l’obiettivo dichiarato di fare il salto di categoria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com