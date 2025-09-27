Teatro Chebello di Cairo, il 30 settembre la presentazione del cartellone della nuova stagione

Cairo Montenotte. La Compagnia stabile del Teatro “Chebello” di Cairo Montenotte sta riprendendo a pieno ritmo l’attività per la nuova Stagione 2025/26. Fervono infatti i preparativi per il nuovo cartellone teatrale che sarà presentato nella serata del 30 settembre (ore 21) nel corso della quale saranno svelati titoli e nomi che costituiranno il programma della nuova stagione, su cui attualmente vige il più stretto riserbo da parte del direttore artistico Silvio Eiraldi e dei suoi collaboratori.

Nel corso della serata, ad ingresso gratuito, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti che presenteranno alcune novità organizzative. La campagna proseguirà a partire da giovedì 2 ottobre e si articolerà di norma in tre giornate alla settimana: martedì dalle ore 16 alle 18, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12, fino al debutto del primo spettacolo previsto per il 24 ottobre. Più vicina nel tempo l’apertura della Stagione cinematografica: lo schermo prenderà vita stasera, sabato 27 settembre, alle ore 21.00 con LILO & STICH, in programma anche domenica 28 alle ore 16. Sempre il 28, alle ore 21, sarà proposto DOWNTON ABBEY – THE GRAND FINALE.

