A Monterosso la statua della Madonna di Soviore: c’è il vescovo Palletti

Oggi pomeriggio la statua lignea della Madonna di Soviore, patrona della diocesi, torna a Monterosso – sino a domenica prossima – in occasione del proprio anno giubilare (ogni venticinque anni dall’incoronazione) e dell’anno giubilare della Chiesa mondiale. Oggi alle 18 il vescovo Luigi Ernesto Palletti accoglierà la statua, insieme al clero e ai fedeli, presiedendo la Messa giubilare nella chiesa parrocchiale. In serata ci saranno anche altre iniziative, religiosi e civili, a partire dalle 20.45, e sino allo spettacolo pirotecnico delle 22.30. Intenso il programma dei prossimi giorni, sino a domenica prossima, giorno in cui la statua tornerà a Soviore. Giovedì prossimo, in particolare, celebrerà la Messa alle 18 il cardinale Angelo De Donatis, mentre alle 21 ci saranno la processione sino alla chiesa di Fegina, la benedizione del mare e una veglia per tutta la notte. La Messa solenne di sabato 4 ottobre, alle 18, sarà invece celebrata dal vescovo di Chiavari Giampio Davasini nella chiesa dei frati cappuccini.

