Albingaunia sul velluto all’esordio in campionato, Poggi non abbassa la guardia: “Non dobbiamo pensare che tutte le partite siano così”

Esordio coi fiocchi per un’Albingaunia che meglio di così non poteva partire. La prima uscita in campionato coincide con un netto 5-0 contro il Quiliano&Valleggia. Un risultato netto, come il 7-1 contro la Polisportiva Matuziana poco più di undici anni fa, il giorno dell’ultima partita del club ingauno in Prima Categoria. I bianconeri riprendono il filo del discorso in un match che però – ci tiene a sottolinearlo anche mister Daniele Poggi – è abbastanza episodico in un campionato in cui l’Albingaunia parte con il ruolo di outsider. Questo e altri commenti ha rilasciato il tecnico ai nostri microfoni nel post gara. “Abbiamo approcciato bene la partita – commenta Poggi -, senza pressioni e con la testa giusta. Eravamo consapevoli di quello che dovevamo fare e ci siamo meritati questa vittoria“.

Per quel che vale – e cioè a questo punto della stagione quasi nulla – l’Albingaunia è in testa al campionato grazie alla differenza reti. Domenica prossima arriva una sfida impegnativa contro il Ventimiglia secondo e tra le squadre più accreditate alla vittoria del campionato. Il tecnico dunque afferma: “L’Albingaunia entra in campo per vincere le partite e questa è la nostra mentalità. Poi ci sono delle squadre che sono state costruite per fare un certo tipo di campionato e il Ventimiglia è una di loro. Andremo ad affrontarli consapevoli che sarà una partita tosta perché sono un’ottima squadra. Per parlare di campionato è molto presto, noi ci siamo dati un obiettivo che è quello di ragionare partita per partita“.

