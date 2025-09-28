Con “Sarzana senza tempo” torna il concorso del Circolo Fotografico Sarzanese

Sabato 04 e domenica 05 ottobre 2025, gli appassionati di storia rinascimentale si danno appuntamento alla Cittadella di Sarzana (Fortezza Firmafede), per la XV edizione della rievocazione storica “Sarzana Senza Tempo”. Un tuffo nel passato fino al lontano 1487, anno della guerra di Serrezzana, uno scontro importante tra la Superba Genova dei Fieschi e Firenze capitanata da Lorenzo il Magnifico. Soprannominata la “Firenze della Lunigiana”, Sarzana possiede un magnifico centro storico rinascimentale e due fra le più belle strutture militari di fine XV secolo italiano, esempio dell’architettura militare fiorentina: la Fortezza di Sarzanello e la Cittadella. L’entusiasmo dei rievocatori aggiunti alla splendida cornice storica della Cittadella, hanno fatto di “Sarzana Senza Tempo” un appuntamento atteso ormai ogni anno da un numero sempre crescente di spettatori. Potrete immergervi nella storia semplicemente entrando nella piazza d’armi della fortezza… saranno proposti un “mercato storico”, sfilate in costume, tornei d’armi e svariate altre attrazioni ed un campo storico dove poter incontrare i rievocatori intenti nelle loro attività, vi apriranno una porta sul XV secolo. Quest’anno anche il centro storico di Sarzana sarà protagonista, con spettacoli itineranti di sbandieratori e danze storiche; per questa manifestazione il Circolo Fotografico Sarzanese, in collaborazione con l’Associazione “Sarzana Senza Tempo” organizza il 6° Concorso Fotografico “Sarzana Senza Tempo”, concorso che si articola in un’unica sezione per stampe in bianco/nero e colori. Ogni Autore potrà presentare un massimo di quattro opere.

