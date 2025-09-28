Eccellenza, la Fezzanese batte Taggia e si rimette in marcia

Serata da ricordare per la Fezzanese, portacolori spezzina del campionato d’Eccellenza. Al “Marchini” di Castelnuovo contro i ponentini dello Sporting Taggia Sanremo una splendida doppietta di Scarlino e il sigillo del capitano Mirko Bruccini regalano ai Verdi tre punti pesantissimi davanti al pubblico di casa nella terza giornata del torneo.

Una bella risposta della squadra di Ponte e un segnale al campionato dopo il pari beffardo subito ad Arenzano che era costato il primato in classifica. In virtù della vittoria odierna e del pari del Genova, gli spezzini salgono a 7 punti, dietro al solito Campomorone che vince anche oggi per 2-0 contro il Loano mantenendosi così a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato.

