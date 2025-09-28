Gruppo azione non violenta: “Corteo da Piazza Palestina libera a Porta ospedale. Seafuture è diventata una mostra militare”

In occasione dell’inaugurazione di Seafuture lunedì 29 settembre dalle 8.30 il Gruppo Azione nonviolenta promuove un raduno e un corteo in piazza Chiodo alla Spezia. In una nota il Gan spiega che l’azione si terrà dalle 8.30 con un raduno in Piazza Chiodo, “Ribattezzata Piazza Palestina libera per arrivare in corteo nei pressi di Porta Ospedale dove si sosterà fino alle 11.30. Tutti sono invitati a partecipare portando bandiere della pace e della nonviolenza”.

“L’azione – si legge in una nota -, pacifica e nonviolenta, contesta il radicale mutamento di Seafuture avvenuto in questi anni: da evento ideato nel 2009 come “la prima fiera internazionale dell’area mediterranea dedicata a innovazione, ricerca, sviluppo e tecnologie inerenti al mare”, nel corso degli anni Seafuture è stato trasformato in una mostra militare, unica in Italia, dove gli operatori principali sono le aziende del settore militare insieme alla Marina Militare.

Quest’anno vi partecipano le Delegazioni Nazionali e le Marine Militari di 16 governi che l’Indice di Democrazia del “The Economist” classifica come “Regimi Autoritari” (Algeria, Arabia Saudita, Azerbaijan, Camerun, Cina, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Gibuti, Iraq, Kazakistan, Kuwait, Mauritania, Pakistan, Qatar e Vietnam) e di otto Stati classificati come “Regimi Ibridi”, cioè repressivi (Ecuador, Messico, Perù, Costa d’Avorio, Tanzania, Tunisia, Bangladesh e Turchia)”.

