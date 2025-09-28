Il compleanno di Paolo Bosoni e la fine della vendemmia

Serata di festa a Cà Lunae di Palvotrisia dove all’Ostaia, nel locale adibito alle degustazioni, la famiglia dei Bosoni in un clima di grande gioia ha festeggiato con tutti gli oltre 80 dipendenti due importanti avvenimenti ossia la conclusione della riuscita vendemmia e il 79° compleanno del titolare Paolo.

Alla presenza del sindaco di Luni Alessandro Silvestri e dei figli Diego e Debora il grande Paolo fondatore nel 1966 dell’attuale più grande azienda vinicola della Liguria ha ricevuto oltre agli auguri anche l’affetto e la stima della sua famiglia allargata, come dice lui stesso “del suo gruppo” formato da enologi operai vignaioli commessi che con grande professionalità e impegno hanno permesso la realizzazione di una viticoltura basata sul vermentino di qualità.

