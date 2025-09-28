COMMENTA
Cronaca

In 25mila in piazza per Gaza: una nave israeliana lascia il porto di Genova senza carico

fiaccolata gaza 27 settembre

Liguria. Dopo il presidio savonese dello scorso 26 settembre, anche Genova torna in piazza in solidarietà con la popolazione di Gaza, contro il genocidio e per supportare la missione della Global Sumud Flotilla – ripartita nelle scorse ore – e lo fa in un sabato sera, quello di ieri, 27 settembre, che ha visto diversi fronti di manifestazione.

Ancora in migliaia – 25mila stimati – al corteo annunciato nei giorni scorsi e che ha visto unità di intenti di realtà come Music For Peace, Calp, Usb ma anche Cgil, Uil, associazioni studentesche e la curia cittadina: a Genova anche una veglia solenne di preghiera in cattedrale, alla quale hanno partecipato anche le massime autorità politiche e istituzionali.

