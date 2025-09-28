Inizia martedì il mese missionario 2025, incentrato sul tema della speranza

Per la Giornata missionaria mondiale dell’anno giubilare 2025, il cui messaggio centrale è la speranza, abbiamo scelto in diocesi questo motto: “Missionari di speranza tra le genti”. È un motto che, a nostro giudizio, richiama ai singoli cristiani e alla Chiesa, comunità dei battezzati, la vocazione fondamentale di essere, sulle orme di Cristo, messaggeri e costruttori della speranza. L’impegno per il mese di ottobre, da quasi cento anni mese missionario per eccellenza (siamo infatti alla novantanovesima Giornata missionaria mondiale), è quello di vivere un tempo di grazia con il Dio fedele che ci ha rigenerato in Cristo risorto «per una speranza viva» (prima Lettera di Pietro, 1, 3-4). Questo impegno era stato indicato da papa Francesco nel messaggio che aveva preparato prima di tornare alla Casa del Padre. In continuità con le parole del papa, sono stati predisposti anche in diocesi i tradizionali appuntamenti di questo mese, che sta per iniziare.

Tutti i parroci sono stati invitati dunque a favorire al massimo la partecipazione delle rispettive comunità parrocchiali. Giovedì 16 ottobre, dalle 9 alle 18, tutti i fedeli sono invitati a partecipare ad una giornata di Adorazione eucaristica nella cappella del Centro missionario diocesano, in via Don Minzoni 56 alla Spezia (piano terra). Il giorno dopo, venerdì 17 ottobre, si terrà nella cattedrale di Cristo Re la tradizionale Veglia di preghiera missionaria, che sarà presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. La Veglia ha carattere diocesano, e sono pertanto invitati a prendervi parte sacerdoti e fedeli di tutte le parrocchie. Domenica 19 ottobre sarà la volta della celebrazione della Giornata missionaria mondiale, giunta come si è detto alla sua novantanovesima edizione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com