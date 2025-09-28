L’acampada di Piazza Chiodo e l’assemblea pubblica di domenica pomeriggio: “Per discutere di genocidio e regime di guerra”

Dopo la manifestazione di sabato pomeriggio, una notte di musica dal vivo e l’annunciata acampada organizzata in Piazza Chiodo proprio di fronte all’ingresso principale dell’Arsenale Militare spezzino, il coordinamento Riconvertiamo Seafuture – Restiamo Umani invita tutta la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica alle 15 sempre in P.zza Chiodo “per discutere di genocidio e regime di guerra e costruire un mondo di pace”.

L’articolo Manarola, festa di fine vendemmia tra la purezza di vini e vinili proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com