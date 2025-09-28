Legge servizi funebri, Pubblica assistenza La Spezia: “Sfrutteremo la proroga tecnica”

Da qualche giorno il tema della legge regionale sui servizi funebri è tornato al centro delle discussioni politiche. In merito interviene la Pubblica assistenza della Spezia che spiega i passi compiuti sino ad oggi, si focalizza sul confronto con gli Enti coinvolti, fa alcune precisazioni sulla proroga di tre mesi per l’adeguamento e sui posti di lavoro.
In una nota si legge: “Vista l’imminente entrata in vigore delle disposizioni della legge 15/2020 dopo le numerose proroghe, è stata avviata in questi giorni un’interlocuzione con gli uffici di Regione Liguria per condividere un percorso che consenta a Pubblica Assistenza della Spezia di continuare ad operare nell’ambito dei servizi funebri, non alterando integralmente la sua natura di Ente pubblico non economico”.