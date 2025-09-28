Manarola, festa di fine vendemmia tra la purezza di vini e vinili

Festa di fine vendemmia con selezione musicale di MÄEGASSÜ alla Cantina Sociale 5 Terre al Groppo di Manarola. La vendemmia 2025 alle Cinque Terre si è chiusa ieri 27 settembre con un appuntamento che ha unito tradizione, gusto e musica. Dedicato ai soci e, come da manifesto, “agli amici”, la mattinata è stata testimonianza concreta della vocazione della Cantina Sociale come luogo di incontro e di dialogo, un vero e proprio “simposio” aperto che unisce generazioni, saperi e passioni.

“Questa nostra prima Festa di fine Vendemmia coincide con l’annata più negativa della storia della Cantina 5 Terre – ha detto il presidente Matteo Bonanini -. Non abbiamo mai ricevuto così poca uva dai soci conferitori come quest’anno. Al problema dei cinghiali, una costante negli ultimi anni, si sono aggiunti altri animali che aggrediscono i grappoli d’uva in maturazione, quali i cervidi tipo i caprioli, i volatili tipo le gazze e le ghiandaie. Infine cito la strage di grappoli mangiati dai topi”. Nella grande sala i convitati annuiscono: ne hanno cominciato a parlare appena arrivati. Qualcuno menziona i tassi, qualcun altro si dispiace di non aver occupato il terreno con limoni, anziché con vigne, altri ancora si lasciano andare alla nostalgia dell’uva “luggese”, la prima uva, che si raccoglieva per Sant’Anna, il 26 luglio. Era una tradizione, Mauro ricorda che l’andava a prendere alla Fossola da bambino: dava gioia addentarla ma era pieno di vespe e si finiva tutti a scappare in mare con un grappolo in mano. Il presidente Matteo Bonanini, percepite le preoccupazioni, esorta a non abbattersi: “Dobbiamo fare squadra, come sapete come Cantina stiamo scrivendo una nuova pagina di storia avendo preso in gestione, in coltivazione, alcuni ettari di vigneto a Manarola e Riomaggiore, cosa mai avvenuta in passato, in modo da avere fra un paio d’anni un incremento d’uva prodotta in proprio. La qualità dei nostri vini è sempre altissima grazie alla professionalità e al prestigio del nostro enologo Gian Franco Vita. Cercheremo, in futuro, di incrementare il prezzo al kg delle uve conferite che già oggi è altissimo, così da incentivare e invogliare la coltivazione dei nostri vigneti e magari aprire all’entrata di nuovi soci. È un periodo storico difficile, ma sono sicuro che riusciremo a superarlo rimanendo uniti con forza e determinazione come finora è stato”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com