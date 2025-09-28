Monterosso: anche Bucci e Rixi ad onorare la Madonna di Soviore

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Si è svolta oggi la processione che ha portato a Monterosso al Mare la statua della Madonna di Soviore dal Santuario che la custodisce sulle colline soprastanti il borgo, un evento che viene ripetuto dalla metà del XVIII secolo ogni 25 anni, in coincidenza con il Giubileo. All’arrivo in paese era presente anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha seguito la processione lungo le vie del borgo insieme al viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, al sindaco Francesco Sassarini e al presidente del Parco delle Cinque Terre Lorenzo Viviani fino alla chiesa di San Giovanni Battista, dove il vescovo Palletti ha celebrato la messa solenne.

