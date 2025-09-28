Pechino Express sulla rotta di Indonesia, Cina e Giappone: il rapper spezzino Dany Faiv all’avventura con l’amico e collega Tony2Milly

Anche lo spezzino Dany Faiv partecipa alla nuova edizione di Pechino Express che toccherà Indonesia, Cina e Giappone. Il programma sarà trasmesso nel 2026, in esclusiva su Sky e in streaming su Now tv, ma in questi giorni sono state comunicate ufficialmente le prime coppie partecipanti. Al timone, come sempre da oltre dieci edizioni Costantino Della Gherardesca e sarà accompagnato da altri tre inviati: Giulia Salemi, Lillo, Guido Meda. Tra queste c’è quella composta dai rapper Dany Faiv e Tony2Milly. I due artisti con una carriera musicale da portare avanti si sono conquistati un posto speciale nelle playlist e nel cuore dei più giovani. Il sito ufficiale di Pechino Express riassume così le caratteristiche di questa coppia di giocatori che sicuramente non passerà inosservata: “Hanno recentemente collaborato anche al brano Slithertdc. Dani Faiv si è fatto notare per uno stile eccentrico, energico e fuori dagli schemi, è tra gli artisti più riconoscibili per stile, ironia e carisma. Da anni è fidanzato con Luana, con cui ha avuto un figlio, Nicolò, nato nel 2022: questo lato più intimo si riflette spesso nei suoi testi, dove non mancano riferimenti alla famiglia, ai valori e alle emozioni vere. Tony 2Milli è un rapper e produttore italiano di 25 anni di Milano; si è fatto conoscere nei circuiti underground a partire dal 2018, grazie a uno stile crudo, ironico e fuori dagli schemi. Nel 2020 ha fondato il collettivo “Patto Slitherich”, che è diventato presto un punto di riferimento per una nuova scena trap indipendente. È anticonvenzionale, diretto, spesso controverso, ma sempre autentico”. Dovranno vedersela con: Chanel Totti e Filippo Laurino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano. Gli altri sfidanti verranno comunicati prossimamente.

Non è la prima volta che la Spezia finisce tra le estenuanti e avventurose puntate di Pechino Express. Nel 2023 nell’edizione “La via delle Indie” il pubblico conobbe sotto un aspetto diverso “Gli ipocondriaci”: la coppia formata da Dario e Caterina Vergassola, padre e figlia usciti nella quarta puntata del programma.

