Raffaelli: “Trasporto pubblico locale rischia di non reggere più”

Il consigliere comunale Marco Raffaelli esponente di minoranza e del Partito democratico interviene sul Tpl. “Durante l’ultima seduta del consiglio comunale – scrive – ho chiesto all’amministrazione quali iniziative intendesse mettere in campo sul futuro del trasporto pubblico locale spezzino, al fine di dare un nuovo assetto alle linee urbane ed extraurbane e rilanciare cosi un servizio più moderno e maggiormente rispondente alle nuove esigenze degli utenti e del territorio. Osservando però quello che continua ad accadere quotidianamente, avrei dovuto domandare al sindaco e presidente della Provincia Peracchini, quali azioni avesse pensato per far si che venisse garantito pienamente agli spezzini l’attuale assetto del servizio”.

“Difatti, settimana dopo settimana, si moltiplicano le segnalazioni di disservizi: corse che saltano, tempi di percorrenza non rispettati, autobus che si presentano in condizioni vergognose e di insicurezza. Testimonianze riportano problemi a Campiglia, dove gli studenti non riescono a raggiungere le scuole per mancanza delle corse. Video filmati durante le giornate di pioggia, da cittadini sulla linea in partenza da Vezzano Ligure, mostrano l’acqua cadere copiosamente dal soffitto dell’autobus ed allagare il pavimento” aggiunge.

“A Lerici – scrive il consigliere dem – si sono riscontrati problemi di sicurezza gravissimi, con mezzi di una delle ditta del subappalto sequestrati dalle forze dell’ordine, perché privi delle condizioni di sicurezza, e autisti ai quali è stata ritirata la patente per utilizzo del cellulare durante la guida. Alla Spezia il personale viaggiante segnala da tempo che non è più possibile mantenere i tempi di percorrenza programmati, a causa di una città e di una viabilità che sono completamente mutate rispetto al passato. Sono criticità che colpiscono il subappalto, ma anche la gestione diretta di Atc”.

“Insomma, il Tpl non è mai stato in condizioni cosi indegne e rischia, complessivamente, di non reggere più. Lo hanno capito gli utenti, lo hanno capito i sindacati – conclude -. Gli unici che non lo hanno ancora compreso sono Peracchini ed i vertici di Atc che continuano a nascondere i problemi sotto al tappeto ed a schivare le responsabilità”.

