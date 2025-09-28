Rapallo: acquisto Emiliani, ancora in attesa di una proposta formale

Si è discusso e scritto tanto a Rapallo, sull’acquisto da parte dell’amministrazioine comunale del complesso degli Emiliani con in suoi 8.500 metri quadrati, oltre i preziosi 9.000 di spazi esterni. Costo quattro milioni. Una proposta che nella votazione (relativa all’atto di indirizzo) del 14 aprile ha visto convergere consiglieri di opposizione, a partire da Armano Ezio Capurro che l’aveva proposta già in campagna elettorale e il sindaco Elisabetta Ricci che aveva sposato la proposta dopo averla osteggiata in vista delle elezioni. Poi il silenzio.

L’assessore al Patrimonio Eugenio Brasey, ad esplicita domanda risponde: “Credo che gli Emiliani attendano un’autorizzazione alla vendita. Noi una proposta formale prima di redigere il piano economico per l’acquisto”.

» leggi tutto su www.levantenews.it