Rapallo: turisti, soprattutto genovesi; code al rientro in A-12, ma limitate a Nervi

Un fine settimana di sole con temperature decisamente diminuite, ma un sole che emana un tepore meraviglioso. In Riviera la partenza di molti turisti registrata la scorsa settimana, fa emergere ancora più la presenza consistente di stranieri; non solo europei, ma anche russi, statunitensi, cinesi, giapponesi e indiani. Ieri e oggi molte le presenze di genovesi per la gita fuori porta. Attratte anche da varie iniziative. Continuano a “scoppiare” di presenze Portofino e Camogli. La presenza massiccia di genovesi è dimostrata dai rallentamenti e code registrate in autostrada da Rapallo a partire dalle 17.30. Code che terminano in uscita al casello di Nervi e non all’innesto della A-12 con la A-7. Siamo comunque a fine settembre e il turismo in questo mese ha ancora retto con arrivi e presenze che sembrano superiori alla media; ma saranno le statistiche dell’Ossertvatorio regionale del turismo a confermarlo o meno.

