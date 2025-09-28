Regate/ la società Gianni Figari di ‘Santa’, è campione d’Italia

Sedile Fisso, la Gianni Figari campione d’Italia. Il Sedile Fisso targato Santa vince e convince anche fuori Tigullio: la Società Remiera Gianni Figari ha conquistato la vittoria ai 37mi Campionati Italiani di Gozzo Nazionale, disputati oggi a Brusimpiano, sul lago di Lugano. Una finale combattuta, spettacolare e vibrante fino all’ultimo colpo di remo, che ha visto gli equipaggi liguri ancora una volta protagonisti assoluti in una delle discipline più identitarie della tradizione remiera italiana. L’equipaggio vincitore era composto da Riccardo Altemani, Giacomo Cappannelli, Luca Cappannelli, Giambattista Figari e dal timoniere Anna Queirolo.

La regata conclusiva ha consacrato il talento e la preparazione dei ragazzi della Gianni Figari di Santa Margherita Ligure, capaci di imporsi contro avversari agguerriti provenienti da tutta la penisola, dal Tirreno all’Adriatico, fino ai laghi del nord Italia. La cronaca racconta di una partenza esplosiva, una prima boa girata con decisione e un ritmo costante che non ha lasciato scampo agli inseguitori. L’urlo liberatorio dei sammargheritesi al traguardo ha suggellato una vittoria che vale molto più di un titolo: è la conferma della forza di una scuola che da decenni porta in alto i colori di Santa Margherita Ligure.

