Riflessioni, confronto ed etica contro la guerra. Una domenica all’acampada ai piedi della statua di Chiodo

La statua di Domenico Chiodo è avvolta nella bandiera palestinese e in questi giorni, con l’avvento di Seafuture, una nuova comunità ha preso forma. E’ l’Acampada che presidia la zona del monumento per tenere alta l’attenzione sui conflitti, la vendita di armi dell’economia che muovono e i civili che ne fanno le spese. Non a caso proprio davanti all’arsenale della Spezia si sono radunate centinaia di persone, una trentina di tende, persone provenienti anche da fuori provincia, per ribadire la propria avversità alla guerra e a tutto ciò che provoca.

In questa domenica autunnale si è tenuta un’assemblea pubblica con riflessioni quanto accade alla Spezia con la presenza di Seafuture, il dramma di Gaza e dei palestinesi, l’azione umanitaria delle flottilla, poi non per ultimo il dramma della questione etica dei lavoratori nel settore della difesa: c’è chi è riuscito a licenziarsi e chi non ha potuto vivendolo con enorme difficoltà.

In questo momento alla Spezia è animata da posizoni nettamente diverse e Piazza Chiodo – Piazza Palestina libera per gli attivisti che la stanno popolando – ne diventa il simbolo: Domenico Chiodo sta nel mezzo, da un lato chi vuole la pace e cerca di costruirla, dall’altro l’arsenale militare.

