Ripristino polizia provinciale, Mirri replica a Castellini: “Attacchi incomprensibili, le responsabilità le cerchi in maggioranza”

Savona. “Trovo incomprensibili gli attacchi del vicepresidente Castellini verso la mia persona. Ricordo che già quasi un anno fa, in consiglio provinciale, avevo proposto il ripristino della polizia provinciale”. Così il consigliere provinciale, Rodolfo Mirri, replica al vicepresidente della Provincia, Andrea Castellini.

“Inoltre, è bene chiarire che io sono all’opposizione, non in maggioranza: il mio ruolo è controllare l’operato di chi governa, non assumermi responsabilità che non mi competono E, soprattutto se cerca responsabilità, le cerchi in maggioranza, non in chi è all’opposizione: noi controlliamo non governiamo“.

