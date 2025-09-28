Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Savignone torna la Castagnata dei Fieschi

Genova. Con l’ingresso della stagione autunnale ritorna la Castagnata dei Fieschi. L’evento, che si svolgerà anche grazie al contributo della Regione Liguria, si terrà a Savignone sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025. Cultura, tradizione, inclusione sociale ed escursionismo si alterneranno in un fine settimana ricco di iniziative.

Sabato 4 ottobre si aprirà alle 15 all’insegna della presentazione delle attività dell’associazione di volontariato Anglad (saletta mensa Via Papa GiovanniXXIII ); alle 16 si terrà un incontro sul tema della castagna “L’albero del pane” a cura della guida ambientale Stefano Schisano (Croce Rossa – Sala Marina Garaventa, Via Papa GiovanniXXIII); alle 17:15 sarà la volta di “Don Camillo e il suo gregge”, letture di Giovannino Guareschi e brindisi d’Autunno con Marco Rivolta (Croce Rossa – Sala Marina Garaventa, Via Papa GiovanniXXIII ); a seguire, “Sapori d’autunno”, apericena e piatti a base di castagna con Romina Bondanza (Proloco Savignone – Piazza Italo Ghelfi); alle 21:15 al Teatro Botto di Savignone (Via Garibaldi) si terrà il concerto-musical “Tommy”, a cura della 2LittleTimeBand presentata da Aldo De Scalzi.

