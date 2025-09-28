COMMENTA
Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Savignone torna la Castagnata dei Fieschi

Generico settembre 2025

Genova. Con l’ingresso della stagione autunnale ritorna la Castagnata dei Fieschi. L’evento, che si svolgerà anche grazie al contributo della Regione Liguria, si terrà a Savignone sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025. Cultura, tradizione, inclusione sociale ed escursionismo si alterneranno in un fine settimana ricco di iniziative.

Sabato 4 ottobre si aprirà alle 15 all’insegna della presentazione delle attività dell’associazione di volontariato Anglad (saletta mensa Via Papa GiovanniXXIII ); alle 16 si terrà un incontro sul tema della castagna “L’albero del pane” a cura della guida ambientale Stefano Schisano (Croce Rossa – Sala Marina Garaventa, Via Papa GiovanniXXIII); alle 17:15 sarà la volta di “Don Camillo e il suo gregge”, letture di Giovannino Guareschi e brindisi d’Autunno con Marco Rivolta (Croce Rossa – Sala Marina Garaventa, Via Papa GiovanniXXIII ); a seguire, “Sapori d’autunno”, apericena e piatti a base di castagna con Romina Bondanza (Proloco Savignone – Piazza Italo Ghelfi); alle 21:15 al Teatro Botto di Savignone (Via Garibaldi) si terrà il concerto-musical “Tommy”, a cura della 2LittleTimeBand presentata da Aldo De Scalzi.

