Savona batte Sampierdarenese, il punto di Cola tra infortuni, prove dei singoli e nuovi innesti

Il Savona batte 3 a 0 la Sampierdarenese. Tre punti che arrivano dopo il pareggio 2 a 2 contro il Masone e la sconfitta in Coppa Italia contro l’Albissole (1-3). Ma restando in tema campionato, per mister Emanuele Cola non si tratta di un riscatto: “La partita contro il Masone ci ha dato consapevolezza della nostra forza. Il problema è stato il numero di infortuni. Anche stasera abbiamo giocato senza una punta di riferimento. I ragazzi hanno risposto presente”.

In una situazione di emergenza, spicca la prova di Gaggero. Per esigenze di squadra, ha cambiato tre ruoli in una ventina di minuti: centrocampista centrale, braccetto di destra e braccetto di sinistra. “Si adatta a tutto e mi consente di tappare qualsiasi buco. Un ragazzo fantastico. Non solo lui, anche Bellotti ha fatto una grande partita all’esordio. Turone ha segnato ma è quello che mi fa arrabbiare più di tutti. Ha qualità enormi ma le sfrutta troppo poco”.

