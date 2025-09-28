Serie D Girone A: risultati e classifica dopo la quinta giornata

Vsdo, nessuna digressione. 5 vittorie su 5

Terminata la quinta giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Il Vado continua la sua marcia vincendo 3-1 contro l’Imperia e rimane a punteggio pieno al comando della classifica. Al momento solo il Varese, secondo a – 2 punti, sembra riuscire a restare nella scia dei rossoblu. Alla squadra di Roselli – a cui oggi ha applicato un cetto turn-over – basta, di fatto, un tempo per regolare la pratica Imperia. Sugli scudi Arras, per l’attaccante sardo un gol, un assist, un rigore procurato e successivamente sbagliato. Da segnalare la prima rete di Enock Barwuah con la casacca vadese. E anche il primo gol subito da Bellocci (la cui imbattibilità complessiva tra Campionato e Coppa si è fermata pertanto a 480′).

Cairese, prima vittoria ancora rimandata

