Sole nel cielo, si amplia il divario delle temperature giorno-notte

L’estate è convenzionalmente finita da diversi giorni e l’autunno ha già iniziato a vestire i suoi colori e a caratterizzare gli ampi divari fra il giorno e la sera, in termini di temperatura. E’ una domenica di bel tempo, sole che si fermerà qui almeno sino a metà settimana senza però scaldare come faceva prima e anzi è prevista una diminuzione ulteriore delle temperature per l’ultima parte della settimana entrante. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2844m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare poco mosso.

L’articolo Manarola, festa di fine vendemmia tra la purezza di vini e vinili proviene da Città della Spezia.

