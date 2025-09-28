Treni, lunedì 29 settembre: torna regolare la circolazione tra Genova e Milano

Genova. Da domani, lunedì 29 settembre, torna regolare – almeno sino alla prossima estate – la circolazione dei treni tra Genova e Milano e in particolare tra Voghera e Pavia, con i convoglio che riprenderanno a circolare su entrambi i binari dopo il lungo stop estivo dovuto ai lavori sul ponte ferroviario sul fiume Po.

Conseguenza diretta, anche la circolazione dei treni sulla linea Genova-Milano ritornerà alla normalità. La seconda e più impegnativa fase dei lavori era partita a luglio con la chiusura integrale della linea all’altezza di Bressana Bottarone ed era terminata a fine agosto. Il 28 settembre si conclude anche la nuova fase, così come da programmi.

» leggi tutto su www.genova24.it