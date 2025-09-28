Treni: nuovo sciopero del personale il 2 e il 3 ottobre

Dalle 21 di giovedì 2 ottobre alle 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane e Trenord. Lo precisa una nota di Trenitalia apparsa sul sito di Ferrovie dello Stato. “Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione – conclude la nota -. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie”.

L’articolo Raffaelli: “Trasporto pubblico locale rischia di non reggere più” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com