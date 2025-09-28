“Tutti i tombini portano al mare”, 5000 mozziconi di sigaretta raccolti ad Albissola e 6500 in via Paleocapa a Savona

Albissola Marina. Sabato 27 settembre, al mattino ad Albissola Marina, durante l’evento “Cammin facendo” organizzato dal Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità Riviera del Beigua con il Comune, rappresentato in presenza dall’assessore Roberto Bragantini, Assonautica ha partecipato alla pulizia della spiaggia.

“Il bottino è stato davvero consistente – spiega Assonautica -. In un paio d’ore sono stati riempiti due sacchi grandi con rifiuti di plastica, un sacco con l’indifferenziata ed un altro con molte bottiglie di vetro. I mozziconi di sigaretta sono stati raccolti a parte ed erano all’incirca 5000. Come sempre il maggior numero di rifiuti è stato trovato tra gli scogli del molo che costeggia la foce del torrente Sansobbia. I mozziconi invece si trovano ovunque, i fumatori li abbandonano senza problemi ovunque si trovino, spesso anche nei pressi dei cestini per i rifiuti. Forse non sanno che tutti i tombini portano al mare?”

