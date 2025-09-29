Alassio, un brindisi per la ricerca: raccolti 4.975 euro a favore della Fondazione Veronesi

Alassio. Grande partecipazione e successo per l’anteprima di “Alassio in Rosa per Alessia” con l’evento “Un brindisi per la ricerca”, che si è svolto nei giorni scorsi presso il Diana Grand Hotel, organizzato in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio e con il Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, con la partecipazione straordinaria del Prof. Paolo Veronesi. La serata, moderata dalla Dott.ssa Clara Faedda, ha permesso di raccogliere l’importante somma di 4.975 euro, devoluti alla Fondazione Veronesi.

Dopo questa preziosa anteprima, “Alassio in Rosa per Alessia” prenderà ufficialmente il via mercoledì 1° ottobre alle ore 12 con la tradizionale fotografia delle donne di Alassio davanti alla Fontana di Piazza della Libertà, che darà inizio al calendario di eventi che animeranno per tutto il mese di ottobre la città. A partire dal 1° ottobre sarà inoltre possibile prenotare le visite settimanali per la prevenzione del tumore al seno presso il Centro Medico Alassio Salute, telefonando al numero 346 1635400.

