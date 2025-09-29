COMMENTA
Albenga, i Fieui di Caruggi delusi: “Per ‘Piazzette De André’ tante emozioni, ma solidarietà molta meno. Quella del 2025 l’ultima edizione”

Albenga. “Probabilmente quella del 2025 sarà stata l’ultima edizione di ‘Piazzette De André’”. Ad annunciarlo, con “un filo di amarezza” sono gli organizzatori della manifestazione, i Fieui di Caruggi di Albenga.

Spiegano i “monelli” ingauni: “A pochi giorni dall’evento ‘Piazzette De André’ è necessaria una riflessione. E’ stato, ancora una volta, un grande, enorme successo. Il centro storico di Albenga invaso da migliaia di persone in festa, sorridenti, felici, partecipi e coinvolte. Si respirava nell’aria la voglia di stare insieme, di ascoltare buona musica. E la buona musica c’era, eccome se c’era: quaranta artisti di alto livello, alcuni giunti ad Albenga da lontano dopo ore di viaggio per regalare belle emozioni tra caruggi e piazzette, nel cuore della città vecchia. E poi il violino magico di Lucio Fabbri, entusiasta di questa insolita esperienza, disponibile, generoso, accolto da lunghi applausi e ovazioni. Persino il tempo è stato dalla nostra parte con una splendida giornata di inizio autunno. E subito dopo l’evento, e anche i giorni successivi, complimenti a non finire, congratulazioni, tanti ‘bravi’ seguiti da inviti a continuare, addirittura a riproporre più spesso nel corso dell’anno momenti come ‘Piazzette De André’”.

