Albenga, il consigliere Lugani presenta una mozione per la messa in sicurezza di via Nazario Sauro

Albenga. “Ho presentato, ed andrà in discussione nel prossimo Consiglio Comunale, una mozione per affrontare una criticità ormai evidente in via Nazario Sauro. Da tempo, infatti, le radici delle alberature presenti hanno provocato un sollevamento consistente dell’asfalto negli stalli di sosta e di parti dei marciapiedi”. Lo scrive il consigliere comunale albenganese Guido Lugani.

“Questa situazione comporta due problemi concreti: da un lato l’impossibilità di utilizzare correttamente diversi parcheggi, in particolare quelli in prossimità delle piante; dall’altro un rischio reale per i pedoni che quotidianamente percorrono la via – spiega -. Sono numerose le segnalazioni dei cittadini, arrivate anche attraverso i social, che evidenziano come il problema sia persistente e non più rinviabile”.

