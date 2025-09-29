Alla Commenda di Pré le celebrazioni del Santo Patrono della polizia di Stato

Genova. Grande partecipazione alle celebrazioni in onore di S. Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, oggi nella Chiesa Superiore San Giovanni Evangelista di Prè, nel cuore del centro storico genovese, presenti le massime autorità civili e militari e tutte le realtà del territorio: Comitati, CIV, Associazioni e volontariato del territorio.

La Messa è stata officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Genova S.E. Mons. Marco Tasca e concelebrata dal Cappellano della Polizia di Stato Don Maurizio Ribeca, da Don Chapelard Emanuele Maria, Parroco della Chiesa dove si è celebrata la messa, da Padre Andrea De Caroli, Vicario e Parroco di San Siro, da Padre Rinaldo Maria Resecco, Parroco di San Sisto, da Don Maurizio Scala Parroco dell’Annunziata e della Comunità di Sant’Egidio e da Padre Nicola Gay, di San Marcellino.

