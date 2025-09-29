Amt, Trenitalia accoglie le richieste di Salis: debito dilazionato e integrazione tariffaria fino al 2026

Genova. Trenitalia ha accolto la richiesta del Comune di Genova di dilazionare il debito di Amt e di confermare il mantenimento degli accordi attualmente in vigore sulla tariffazione integrata fino alla fine del 2026. È la novità emersa dall’incontro di oggi pomeriggio tra la sindaca Silvia Salis e l’amministratore delegato dell’azienda ferroviaria, Gianpiero Strisciuglio.

A luglio, appena scoppiata la crisi di liquidità per Amt, Trenitalia aveva telefonato alla sindaca Salis per comunicare che avrebbe notificato gli atti per esigere il dovuto, una cifra di 9,8 milioni stabilita anche in base all’arbitrato del Cieli (Università di Genova) per i mancati introiti legati al biglietto integrato bus+treno.

