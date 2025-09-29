Avegno: “Riconoscimento dello Stato di Palestina, respinta la mozione”

Da Margherita Ceravolo, Gruppo consiliare ” per Avegno le Persone contano”

La maggioranza del Sindaco Canevello stasera, respinge la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina presentata dalla lista civica “Per Avegno le Persone Contano”.La mozione, che in premessa condannava tutte le guerre e la strage del 7 ottobre di Hammas, chiedeva ai Consiglieri di esprimere con un atto simbolico, non avendone ovviamente la competenza giuridica, il sostegno al riconoscimento dello Stato di Palestina, in linea con analoghi atti già approvati in diversi comuni italiani.

La mozione invitava il Sindaco a farsi portavoce con gli organi superiori di Governo a sollecitare il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e la condanna delle violazioni dei diritti umani in corso: del genocidio in corso.

La maggioranza consiliare ha scelto di non approvare la proposta, ritenendo il tema “estraneo alle competenze comunali, ma di Governo” e che occorre portare attenzione a tutte le guerre in atto nel mondo e non solo a questa. Concordiamo la condanna a tutte le guerre, e ce ne faremo voce. Intanto riteniamo che la presente mozione possa essere stata l’opportunità di esprimere un atto puramente politico e simbolico, in un momento in cui la solidarietà internazionale è più che mai necessaria. In un’epoca in cui la sofferenza e la morte di civili innocenti è sotto gli occhi di tutti, anche i piccoli comuni, le piccole comunità possono e devono esprimere solidarietà, promuovere la pace e difendere i diritti umani. Se non lo fa la politica, almeno noi uomini e donne non dobbiamo voltarci dall’altra parte .

» leggi tutto su www.levantenews.it