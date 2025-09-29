Beatrice Venezi dalla contestazione a Venezia al concerto inaugurale di Seafuture su Nave Trieste

Serata spezzina per Beatrice Venezia, la direttrice d’orchestra la cui nomina al ruolo di direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia ha mosso ampie critiche nel mondo della musica. La bacchetta lucchese questa sera condurrà un concerto all’interno dell’hangar di Nave Trieste ormeggiata al molo Varicella in favore degli ospiti, internazionali e non, di Seafuture 2025. Con lei la banda musicale della Marina Militare per un evento strettamente a invito e tutto esaurito da tempo.

La nomina di Venezi ha mosso le critiche degli orchestrali del Teatro La Fenice per cui il curriculum della neo direttrice non sarebbe “minimamente paragonabile a quello delle grandi bacchette che, in passato, hanno ricoperto il ruolo di direttore musicale di questo teatro” e poi dei lavoratori stessi della Fenice che hanno “espresso unanime solidarietà alla presa di posizione chiara e coraggiosa resa pubblica il 25 settembre dai professori d’orchestra”.

