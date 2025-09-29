Calcio/ Genoa travolto dalla Lazio: finisce 3-0 al Ferraris

Serata amara al Ferraris per il Genoa, che cede 3-0 contro la Lazio in una partita complicata dall’inizio alla fine. La formazione rossoblu, guidata da Patrick Vieira, fatica in fase difensiva e trova davanti un Provedel in grande serata, protagonista con tre interventi determinanti.

Vieira sceglie il 4-2-3-1 con Colombo unica punta sostenuto da Ellertsson, Malinovskyi e Vitinha. In mediana la coppia Frendrup-Masini, mentre davanti a Leali la linea difensiva è composta da Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin.

» leggi tutto su www.levantenews.it