Camogli: “Pedoni, un percorso a ostacoli tra moto e altre insidie”

Da Tito Degregori, Comitato difesa Centro Storico

Domenica faticosa e pericolosa in piazza del teatro a Camogli, cercando di evitare di essere investiti da motocicli e auto in caotica ricerca di posteggio. In questa sfortunata giornata che comunque si ripropone ogni fine settimana, è anche accaduto quello che da mesi si temeva. I lavori non eseguiti a regola d’arte non pagano e rischiano di produrre danno come lo ricorderà quella giovane signora che ha imbucato male lo scivolo rattoppato che collega il nuovo marciapiede che partendo dal posteggio ambulanze porta ai box privati in zona Torrasco e che dopo la caduta ha dovuto ricorrere alle cure mediche in ambulanza.

