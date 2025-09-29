Campionato di società Allieve: brillano Giorgia Bongiovanni e Lara Farinola

Mondovì. Una due giorni molto intensa, con momenti di gioia e altri meno felici, come succede di solito nelle finali nazionali dei campionati di società.

Mondovì non fa eccezione e le Allieve scese in pista e pedane si battono con grande spirito di squadra, a supplire un numero piuttosto elevato di assenze e a qualche cerotto di troppo in alcune delle leader del team. Prevale però come sempre il pensiero positivo.

E allora portiamoci a casa, e riponiamolo nel cassetto dei ricordi più belli, il sorriso di Giorgia Bongiovanni che si impone sui 3.000 al termine di una gara condotta su buon ritmo sin dal primo metro con un imperioso sprint progressivo negli ulti 200 metri. 11.28.55 il crono all’arrivo.

Ed abbiniamolo all’ottimo argento conquistato da Lara Farinola sui 200, corsi in 26.26.

» leggi tutto su www.ivg.it