Career Day, il primo giorno chiude con oltre mille partecipanti: “Più presenze del 2024”

Liguria. “Il Career Day 2025 è partito nel migliore dei modi: la prima giornata a Palazzo della Borsa ha registrato oltre 1.000 presenze, circa 200 in più rispetto all’anno scorso. Un segnale positivo che conferma la crescita costante di un appuntamento ormai riconosciuto a livello nazionale come punto di riferimento per chi cerca lavoro e per le imprese alla ricerca di personale qualificato”.​

Lo dichiarano l’assessore regionale alla Formazione e alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola, al termine della prima giornata del Career Day di Orientamenti, in corso a Genova fino al 3 ottobre.

