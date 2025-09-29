Casello di Busalla, domani ripartono i cantieri sulla A7: scambi di carreggiata e corsia unica per senso di marcia

Genova. A partire dalla sera di martedì 30 settembre ripartono i lavori di ammodernamento lungo la A7 Serravalle-Genova in corrispondenza del nodo di Busalla, avviati questa estate con la riqualifica delle barriere di sicurezza dello svincolo.
A comunicarlo la stessa Aspi, in una nota stampa diffusa questo pomeriggio: “Dopo la pausa osservata durante la seconda metà di settembre per favorire gli spostamenti in occasione del Salone Nautico di Genova e la riapertura delle scuole, verrà avviata la seconda e più importante fase del restyling del nodo di Busalla, dove, come concordato ai tavoli istituzionali, verrà attivato uno scambio di carreggiata con una corsia per senso di marcia che garantirà la piena disponibilità della stazione di Busalla”.