Cerca casa Donald, pasticcino ‘umanista’

Oggi vi presentiamo Donald, giovane amstaff ‘umanista’, come lo definiscono dall’Impronta, l’associazione che gestisce il canile municipale della Spezia, dove da qualche mese risiede il quattro zampe protagonista della puntata odierna della rubrica Baucheca. “E’ l’ennesimo Amstaff finito in canile, l’ennesimo cane ‘umanista’ costretto a vivere in mezzo agli altri cani – dicono dall’Impronta -. Stessa storia che si ripete e noi non sappiamo più che fare se non presentarvelo ‘prematuramente’ rispetto ai tempi che solitamente ci prendiamo per conoscerli a fondo e trovargli così la famiglia più affine. Possiamo dirvi con certezza che adora gli umani e i cani gli stanno un po’ antipatici. Ci sentiamo quindi per ora di consigliarlo esclusivamente come figlio unico e in un contesto che non lo sovraccarichi di stimoli. Per il resto è un vero pasticcino”. Vi andrebbe di considerare la possibilità di essere la famiglia di Donald e dargli una casa? In caso affermativo, non avete che da prendere un appuntamento contattando Anna su WhatsApp al numero 3487882777.

