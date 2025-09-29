Ceriale, Mambrin predica calma: “Col lavoro e la fiducia arriveranno gol e risultati”

Ieri allo stadio “Merlo” il Ceriale ha perso 2-0 contro il Little Club James. Una gara che ha visto i biancoblù con il pallino del gioco, ma a uscire con il risultato pieno sono stati i genovesi.

Come sottolinea Mister Marco Mambrin: “Una partita che per lunghi tratti abbiamo dominato, ci è mancato solamente di passare in vantaggio per piccole imperfezioni o buone parate del portiere genovese. Nel secondo tempo stesso copione, ma due contropiedi letali ci hanno messo nelle peggiori condizioni di gara. Con il Little Club che ha raddoppiato gli sforzi difensivi e noi che abbiamo finito per continuare un assalto che non ha portato al gol. Complimenti agli avversari, noi dobbiamo proseguire col lavoro e con la fiducia che passerà questo momento e arriveranno gol e risultati“.

