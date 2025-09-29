Chiavari: Ugo Moresco è andato in pensione, il saluto dei colleghi a Palazzo Bianco

Questa mattina nella sala consiliare del Comune di Chiavari i dipendenti si sono riuniti per salutare il collega Ugo Moresco e festeggiarlo per il suo pensionamento dopo una vita in servizio prima come agente di polizia locale e poi negli ultimi cinque anni come impiegato all’ufficio Economato.

“Un collega che mancherà tanto perché persona cara e sempre disponibile, stimato e benvoluto. I colleghi esprimono tutta la loro gratitudine per il lavoro svolto e gli augurano per questa nuova fase di vita tanta felicità e soddisfazioni per le sue passioni. Grazie Ugo per il lavoro, la serietà e la disponibilità che hai sempre dimostrato in questi lunghi anni nel servire la pubblica amministrazione e la comunità.”

I tuoi colleghi del Comune di Chiavari

