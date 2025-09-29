Fiera del porcino di Borgotaro, una 50ma edizione da 60mila presenze

Mai visti così tanti visitatori alla Fiera del Fungo Porcino IGP di Borgotaro. Le stime aggiornate confermano circa sessantamila presenze complessive registrate nei due weekend (20-21 e 27-28 settembre), nonostante il meteo non sempre favorevole. “La cinquantesima edizione si è trasformata in una festa corale che ha riempito piazze e vie del centro storico, ha animato gli spazi della mostra micologica e ha messo in dialogo tradizione gastronomica, artigianato di qualità, turismo esperienziale e comunità locale”, si osserva in una nota diffusa dall’organizzazione.

Il percorso diffuso tra le vie di Borgotaro ha accompagnato visitatori e appassionati in un viaggio nel cuore della filiera del Porcino IGP. I visitatori hanno potuto trovare mercato agroalimentare, proposte di street food, hobbistica e artigiani del gusto nonché la mostra micologica. E nei ristoranti e nelle cucine all’aperto il fungo simbolo della valle è stato protagonista assoluto.

Sabato 27, all’Officina del Gusto in Piazza XI Febbraio, si è poi svolta la finale con show cooking della seconda edizione di “Porcino in Cucina”, concorso aperto sia a professionisti sia a cuochi dilettanti, con candidature arrivate anche dall’estero. A conquistare il primo posto è stata la borgotarese Monja Cani con “Borgotaro d’Amare”, un piatto che ha unito capesante, porcini, panna e salsa ai lamponi, premiato per equilibrio, eleganza e capacità di valorizzare l’identità del Porcino di Borgotaro IGP. La giuria, composta da membri del Comitato della Sagra del Fungo di Borgotaro, da un rappresentante del Consorzio per la tutela del Fungo di Borgotaro IGP e da uno chef professionista, ha espresso una valutazione che ha tenuto conto di tecnica, gusto e aderenza al tema. La ricetta vincitrice sarà inserita nel ricettario della Fiera.

L’edizione del cinquantennale ha potuto contare ancche sull’autoraduno “100 Ottani Car Meeting”, mentre in Officina del Gusto applausi per lo show cooking “Tradizione e tecnologia” di Denise Carretta e per “Tesoro dell’Appennino” con lo chef Enea Braglia. Inoltre, il pubblico ha scoperto abbinamenti d’autore prima della cerimonia di chiusura con il Corpo Bandistico Borgotarese.

Grande entusiasmo anche per la “Scaglia d’Oro”, che in sole tre ore ha raccolto oltre trecento voti. Il premio, dedicato alla qualità del Parmigiano Reggiano di Montagna, ha visto trionfare per la giuria tecnica il Caseificio Il Battistero di Serravalle, nel comune di Varano de’ Melegari (PR), mentre la giuria popolare ha incoronato il Caseificio Sociale Alta Val Stirone di Pellegrino Parmense (PR). Ai vincitori e a tutti i partecipanti dei premi realizzati in stampa 3D dall’artista locale Simon Vignali.

A conclusione della manifestazione, organizzata dal Comitato per la Sagra del Fungo di Borgotaro, ecco poi i fuochi d’artificio, che hanno acceso il cielo di Borgotaro per venti minuti.

L’articolo Una rivalità con radici lontane, lo Spezia torna a Reggio Emilia per cercare di sbancare il Mapei proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com