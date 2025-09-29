Giornata mondiale del turismo, Coldiretti: “Agriturismo antidoto all’overturismo e motore dell’economia rurale: in Liguria 729 strutture”

Liguria. “La Liguria conferma il ruolo strategico dell’agriturismo come modello di accoglienza sostenibile e presidio dei territori rurali”. Lo afferma in una nota Coldiretti Liguria, che ricorda che “nella regione sono attive 729 aziende agrituristiche (dato aggiornato al 2024, fonte: portale Agriturismo Italia). Il 44% di queste offre ristorazione e una cinquantina sono strutture che comprendono agricampeggi, un segmento in espansione grazie alla crescente domanda di esperienze a contatto con la natura”.

“A livello nazionale, nel 2025 si stimano 5,1 milioni di arrivi nelle oltre 26mila strutture agrituristiche, con una crescita che raddoppia se si considerano gli ospiti stranieri rispetto a dieci anni fa. Il fenomeno si inserisce in un quadro turistico che vede zone come l’entroterra ligure rafforzare la propria attrattività, anche attraverso cammini rurali come l’Alta Via dei Monti Liguri, il Sentiero Liguria e le tratte del Beigua, e grazie allo sviluppo di olioturismo ed enoturismo legati a produzioni Dop, vini eroici e piccoli borghi dell’entroterra”.

