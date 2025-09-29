Groppoli, i “giganti gentili” inaugurano “Canile aperto”. Da inizio anno 52 adozioni

Sabato 27 settembre si è svolto il primo appuntamento di “Canile aperto”, iniziativa che inaugura una lunga serie di appuntamenti dedicati al canile comprensoriale dell’Unione di Comuni Montana della Lunigiana, situato a Groppoli di Mulazzo. Questa prima giornata è stata pensata per dare visibilità ai “giganti gentili”. Malgrado la pioggia, il canile ha registrato una buona affluenza di visitatori, accolti dal vicepresidente dell’Unione, Renzo Martelloni, sindaco di Licciana Nardi, che ha condiviso alcuni dati significativi: “Dal 1° gennaio ad oggi sono state concluse 52 adozioni, due delle quali proprio oggi – ha detto -. Attualmente gli ospiti della struttura sono 83, mentre il servizio di pensione ha già accolto oltre 100 cani dall’inizio dell’anno, e non è ancora finito. Questo dimostra come la struttura funzioni bene e sia un punto di appoggio fondamentale per tutto il territorio e anche oltre. Questa sarà solo la prima di molte iniziative tutte volte a promuovere l’adozione di questi cani che, ricordiamo, possono essere conosciuti senza impegno”. A portare il suo saluto anche il consigliere del Comune di Pontremoli Massimo Lecchini, che ha raccontato anche la sua esperienza come amministrazione comunale.

Il responsabile del canile, Paolo Bestazzoni, ha illustrato la struttura e i servizi disponibili, prima di lasciare spazio alla presentazione dei protagonisti della giornata: Alfa, Thiago, Jack, Axel, Tex, Rocky, Diva e Lena. “Cani imponenti nell’aspetto, ma estremamente affettuosi e gestibili – si osserva nella nota diffusa dall’Unione di Comuni -, come spiegato dall’educatore e istruttore cinofilo Luigi Figaroli, che ha sottolineato come molti di loro siano adatti anche a una prima adozione”. La giornata si è conclusa con la visita guidata agli altri ospiti del canile, accompagnata dagli operatori Stefania, Michela e Mirko, che hanno illustrato il funzionamento quotidiano della struttura e risposto alle domande del pubblico. “Con questa iniziativa il canile comprensoriale rinnova il proprio impegno nella promozione delle adozioni responsabili, e rinnova l’invito a partecipare a questa bellissima e fondamentale realtà”, concludono dall’Unione.

Per contattare la struttura: 0187 851026, oppure canile@ucml.it. Per conoscere i servizi: www.unionedicomunimontanalunigiana.it

